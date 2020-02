"Komentarze i działania USA nie mają oparcia w faktach"

Epidemia koronawirusa

30 stycznia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się wirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował jednocześnie, że organizacja jest przeciwna ograniczeniom w podróży i handlu z Chinami. Tego samego dnia Departament Stanu USA ostrzegł jednak obywateli przed podróżami do Chin.