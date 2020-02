Chińczycy skarżą się na dyskryminację. "Takie środki nie zostały wprowadzone w żadnym innym kraju"

Mer Moskwy Siergiej Sobianin zaapelował do władz Chin, by ze zrozumieniem potraktowały podjęte w tym mieście środki bezpieczeństwa dotyczące walki z koronawirusem. Wcześniej "Nowaja Gazieta" opublikowała list chińskich dyplomatów, w którym skarżyli się na dyskryminację. Chodzi o kontrole w publicznym transporcie.

Rosyjskie media podały, że w Moskwie kierowcy naziemnego transportu publicznego - autobusów, trolejbusów i tramwajów - zostali zobowiązani do informowania dyspozytorów o "obecności osób narodowości chińskiej".

W apelu chińskiej ambasady do władz rosyjskiej metropolii, który opublikowała na swoich łamach niezależna "Nowaja Gazieta", chińscy dyplomaci skarżyli się, że "takie środki monitorowania obywateli ChRL, jak w Moskwie, nie zostały wprowadzone w żadnym innym kraju na świecie". Jak podała "Nowaja Gazieta", urzędnicy z Pekinu "ubolewali, że rosyjska policja wraz z urzędnikami metra kontrolowała i przesłuchała wyłącznie chińskich obywateli".

Odpowiedź mera

W czwartkowym liście do chińskiego ambasadora w Rosji Siergiej Sobianin napisał, że kontrola obywateli Chin jest związana z "troską o ochronę zdrowia mieszkańców i gości stolicy". Mer przypomniał, że "wszyscy, którzy przyjeżdżają do rosyjskiej stolicy z krajów dotkniętych epidemią, otrzymują rozporządzenie wydane przez głównego lekarza sanitarnego Moskwy z żądaniem, by zachowywali reżim izolacji w miejscu pobytu. Zasady te obejmują także zakaz poruszania się po mieście środkami transportu publicznego". Sobianin przypomniał, że pod koniec lutego "zidentyfikowano 88 osób, które złamały ten zakaz, 80 z nich było obywatelami ChRL".