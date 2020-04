Zakaz opuszczania domów niezgodny z konstytucją. Trybunał dał pięć dni na anulowanie przepisów

Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny uznał w środę, że ograniczenia w swobodzie przemieszczania się, wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, są niezgodne z konstytucją kraju oraz z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Władze autonomicznej części państwa są zobowiązane do anulowania zakazu w ciągu następnych pięciu dni.

Skargę złożyła grupa mieszkańców autonomicznej bośniacko-chorwackiej części Bośni i Hercegowiny. Trybunał orzekł, że obowiązujący w całej Bośni i Hercegowinie, na razie do końca kwietnia, zakaz przebywania na wolnym powietrzu osób w wieku powyżej 65 i poniżej 18 lat, narusza prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się, co gwarantuje im również Europejska Konwencja Praw Człowieka.