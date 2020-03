"Chrońcie siebie i swoje sąsiedztwo działając, zdroworozsądkowo". Obama pisze do Amerykanów

Myjcie ręce, nie wychodźcie z domu, gdy jesteście chorzy, słuchajcie komunikatów władz - napisał na Twitterze były prezydent USA Barack Obama. W USA potwierdzono dotychczas ponad 160 przypadków zakażenia, w 15 stanach. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11.

"Pozostańmy spokojni, słuchajmy ekspertów i podążajmy za nauką"

Były prezydent zaapelował do Amerykanów, by oszczędzali "maski dla pracowników ochrony zdrowia". "Pozostańmy spokojni, słuchajmy ekspertów i podążajmy za nauką" - wezwał.

Coraz więcej zakażeń w USA

W całych Stanach Zjednoczonych stwierdzono dotąd 162 przypadki koronawirusa. Jak podał CNN, 112 spośród zainfekowanych to osoby, które zakaziły się na terenie USA. 49 osób z koronawirusem przybyło z innych państw (w tym 46 to pasażerowie wycieczkowca Diamond Princess).

Zakażenia potwierdzono w 15 stanach. Poza Waszyngtonem i Kalifornią są to: Nowy Jork, Illinois, Floryda, Oregon, Arizona, Georgia, Massachusetts, New Hampshire, Karolina Północna, Rhode Island, New Jersey, Teksas oraz Wisconsin.