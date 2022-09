Ponad 10 milionów dzieci straciło rodziców lub opiekunów w wyniku pandemii COVID-19

Pierwsze wstępne badanie szacunkowe przeprowadzone we współpracy z 13 organizacjami międzynarodowymi wykazało, że co najmniej 1,5 miliona dzieci doświadczyło śmierci rodzica, opiekuna lub obojga, z powodu zgonów związanych z COVID-19 w pierwszych 14 miesiącach pandemii. W kolejnym badaniu, dzięki dostępności większej liczby danych (głównie o nadmiarowych zgonach), udało się ustalić, że do 31 października 2021 roku minimalna liczba dzieci na świecie, osieroconych w wyniku COVID-19, wzrosła do 5,2 miliona.

W trzecim badaniu naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, Afrykańskiego Instytutu Nauk Matematycznych i Imperial College bazowali na tej samej metodologii. Na podstawie danych WHO autorzy przeanalizowali zgony na poziomie krajowym, wskaźniki dzietności i krajowe dane dotyczące nadmiernej umieralności dostarczone przez WHO, The Economist oraz Institute for Health Metrics and Evaluation, po czym wykorzystali modelowanie matematyczne do opracowania szacunków dotyczących sieroctwa i utraty opiekunów wśród dzieci.