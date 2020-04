Jest ewidentne, że musimy pracować razem. COVID-19 nie odejdzie. Będziemy musieli się nauczyć z nim żyć - oceniła we wtorek unijna komisarz do spraw zdrowia Stella Kyriakides. - Jedynym sposobem na wyjście z pandemii jest znalezienie skutecznej terapii i szczepionek - uznała. Przestrzegła przed zbyt szybkim znoszeniem ograniczeń.

Przyznała, że na początku, gdy wybuchła pandemia, nie było koordynacji działań pomiędzy państwami członkowskimi, ale to zmieniło się w ciągu ostatnich tygodni. - Jest ewidentne, że musimy pracować razem, blisko. COVID-19 nie odejdzie. Będziemy musieli się nauczyć z nim żyć - zauważyła Kyriakides.

"Jesteśmy w fazie niemalże eksperymentalnej"

Liczba zakażonych w UE rośnie, ale mimo to będące pod presją własnych społeczeństw i problemów gospodarczych państwa członkowskie, a także Komisja Europejska, opracowują plany dotyczące odchodzenia od restrykcji wprowadzonych w ostatnich tygodniach dla spowolnienia rozwoju pandemii. Komisarz do spraw zdrowa zaapelowała jednak o ostrożność. - Jeśli będziemy to robić zbyt szybko, jeśli nie będziemy koordynować skutecznie naszych działań, jeśli nie uda nam się jasno przekazywać informacji naszym obywatelom, ryzykujemy wzrost liczby przypadków - przestrzegła cypryjska polityk.