"Zdrowemu post nie zaszkodzi", ale ramadan pod znakiem obostrzeń

Turecki Dyrektoriat do spraw Religii (Diyanet) wezwał wiernych do utrzymywania społecznego dystansu podczas rozpoczynającego się miesiąca postu wyznawców islamu. Z powodu pandemii COVID-19 zakazał tradycyjnych zbiorowych posiłków przerywających i rozpoczynających post. Bułgaria z początkiem ramadanu zamyka ruch z Turcją i zamyka meczety. Egipt, Algieria czy Zjednoczone Emiraty Arabskie tylko nieznacznie na ten czas łagodzą obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem.

"Pandemia nie zwalnia jednak nikogo z obowiązku poszczenia, ponieważ, jeśli jest się zdrowym, post nikomu nie zaszkodzi" - zastrzegł Turecki Dyrektoriat do spraw Religii (Diyanet), wezwał jednak wyznawców islamu do zachowania społecznego dystansu. Meczety na terenie całego kraju pozostają zamknięte, a wizyty na cmentarzach podlegają specjalnym restrykcjom.

"Nawet posiłki z dalszymi krewnymi, sąsiadami czy przyjaciółmi są zakazane" – oświadczył dyrektoriat. Dyrektoriat obwieścił też, że wierni nie powinni opłacać z własnej kieszeni tradycyjnych bębniarzy (tur. davulcu), którzy w czasie ramadanu przed wschodem słońca wędrują przez miasta i wioski, wygrywając głośne rytmy i wzywając do pobudki. Ich wynagrodzenie będzie w tym roku wypłacone przez władze lokalne.

Meczety zamknięte, obchody odroczone

W tym roku ramadan, który rozpoczął się w czwartek wieczorem, zbiega się w czasie z 100. rocznicą utworzenia w Ankarze Zgromadzenia Narodowego Turcji, co jest wydarzeniem celebrowanym jako narodowe święto niepodległości.

Z powodu pandemii tegoroczne obchody zostały jednak odroczone. Od czwartku do niedzieli mieszkańców 31 tureckich prowincji obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z domów. Wyjątkiem przez pierwsze dwa dni, właśnie z powodu ramadanu, będzie wyjście po zakupy do najbliższego w okolicy sklepu spożywczego, ale tylko pieszo i w godzinach 9-14. Podobny zakaz ma zostać powtórzony w następny weekend, od 1 do 3 maja.