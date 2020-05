"Ubojnie stanęły". Miliony zwierząt będą musiały zostać uśmiercone

Tysiące kur z fermy w stanie Iowa wygrały życie - miały zostać poddane eutanazji, a wylądowały dwoma wyczarterowanymi samolotami w słonecznej Kalifornii, w rezerwacie zwierząt hodowlanych. - Nasi wolontariusze osobiście sięgnęli po te kury do klatek i dali im wolność, która tym zwierzętom się należy – mówi Kim Sturla, dyrektorka organizacji Animal Place. Takich historii w najbliższym czasie nie będzie jednak wiele. Z powodu zamknięcia restauracji i hoteli popyt na jaja w Stanach Zjednoczonych znacznie spadł, a utrzymanie kur, które nie generują zysków, przestało się farmerom opłacać. Miliony będą musiały zostać uśmiercone. To problem, który dotyczy całej branży. Tylko w Stanach trzeba będzie zabić nawet dziesięć milionów świń. Ich mięso nigdy nie trafi do sklepów.