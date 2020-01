W Wuhan i okolicach "25 obywateli polskich, którzy poprosili o pomoc"

Rozwój koronawirusa od 22 do 30 stycznia do godz. 3 nad ranem (czasu polskiego)

Epidemia koronawirusa 2019-nCoV doprowadziła do czwartku 30 stycznia do śmierci 170 osób. Wszystkie zmarły w Chinach. Prawie osiem tysięcy osób jest zakażonych. Koronawirus dotarł już do kilkunastu krajów świata. Epicentrum nieznanego wcześniej wirusa jest miasto Wuhan, gdzie pojawił się on najprawdopodobniej w ostatnich dniach 2019 roku.