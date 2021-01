"Świat znajduje się na krawędzi katastrofalnej porażki moralnej, za którą zapłacą najbiedniejsze państwa"

BBC zwraca uwagę, że dla Afryki różne podmioty zabezpieczyły do tej pory około 900 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Jest to wystarczająca liczba, by wyszczepić dwoma dawkami 30 procent populacji liczącego 1,3 miliarda ludności kontynentu. Na ten moment żadna z nich nie dotarła jeszcze do afrykańskich państw.