Nie żyje premier afrykańskiego królestwa. Miesiąc temu wykryto u niego koronawirusa

"Rząd we współpracy z rodziną (zmarłego - red.) będą informować naród o dalszych ustaleniach" - przekazał w oświadczeniu wicepremier Themba Masuku.

Dlamini poinformował 16 listopada o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Zapewniał wówczas, że nie ma objawów i czuje się dobrze. 1 grudnia rząd Eswatini przekazał, że premier został przewiedziony do szpitala w RPA, by przyspieszyć jego powrót do zdrowia.