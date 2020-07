Wprowadzał restrykcje, które sam łamał. Minister zdrowia podał się do dymisji

W Nowej Zelandii od 25 marca obowiązywała narodowa kwarantanna. Z domu można było wychodzić tylko w uzasadnionych przypadkach. Jednak w pierwszy weekend obowiązujących obostrzeń minister zdrowia David Clark wybrał się ze swoją rodziną na jedną z plaż oddalonych od domu o około 20 kilometrów . Nie było to jedyne naruszenie przez niego przepisów - w tym samym tygodniu sfotografowano go na rowerowej przejażdżce górskiej.

"Byłem idiotą i rozumiem, dlaczego ludzie są na mnie źli"

Nowozelandzki minister zdrowia przyznał wówczas, że było to "wyraźne naruszenie zasad" i zapowiedział, że poda się do dymisji. - Jako minister zdrowia mam obowiązek nie tylko przestrzegać zasad, ale i dawać przykład innym - powiedział Clark. - Kiedy prosimy innych o poświęcenie się, ja zawiodłem. Byłem idiotą i rozumiem, dlaczego ludzie są na mnie źli - dodał.

Sukcesy i porażki

Nie obyło się jednak bez wpadek, za które konsekwencje ponosi były już szef resortu zdrowia. W marcu rząd nowozelandzki zamknął granice dla prawie wszystkich przybywających, próbując spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19. Przyjeżdżający do Nowej Zelandii byli zobowiązani do poddania się 14-dniowej kwarantannie w specjalnie wyznaczonych do tego placówkach. Mimo obowiązujących zasad w połowie czerwca dwóm kobietom, w wieku około 30 i 40 lat, pozwolono wcześniej opuścić miejsce izolacji w Auckland, by mogły odwiedzić umierającego rodzica w stolicy kraju Wellington. U kobiet tych potwierdzono później COVID-19. Były to pierwsze przypadki tej choroby w Nowej Zelandii od 24 dni, podczas których nie odnotowano nowych zakażeń. Sprawa rozeszła się na wyspach szerokim echem.