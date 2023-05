"Zawadiacki" książę Louis na koronacji dziadka. Nie krył, że się nudzi

Pięcioletni książę Louis okazał się jedną z gwiazd sobotniej koronacji króla Karola III i królowej Kamili. Najmłodsze dziecko księcia Williama i księżnej Catherine machało do zgromadzonych na ulicach Londynu, a po zajęciu miejsca w pierwszym rzędzie Opactwa Westminsterskiego nie ukrywał, że wiele rzeczy interesuje go bardziej niż koronacja dziadka.

Książę Louis na koronacji Karola III

Zachowanie pięcioletniego obecnie Louisa nie umknęło uwadze reporterów relacjonujących koronację Karola III. Książę "skradł serca, machając do fanów rodziny królewskiej", kiedy razem z rodzicami zmierzał do Opactwa Westminsterskiego - przekazał "Independent", dodając, że syn Williama i Catherine ziewał jeszcze przed wejściem do świątyni, a po zajęciu miejsca w pierwszym rzędzie spoglądał w górę, wskazując na sklepienie. Później chwytał za ręce swoją starszą siostrę, ośmioletnią księżniczkę Charlotte, i szeptał do niej.