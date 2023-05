Ważna zmiana w przebiegu koronacji. Karol III zrezygnował z formuły, którą uznał za "odrażającą"

"Zaproszenie" zamiast "wezwania" i nie "hołd ludu", lecz "wyrażenie wsparcia" dla nowego monarchy. W dniu koronacji Karola III i królowej Kamili brytyjskie media informują o ważnej zmianie w przebiegu ceremonii.

Informacja o tym, że osoby oglądające koronację mają zostać zaproszone do złożenia przysięgi na wierność nowemu królowi Karolowi III, zastępującej tradycyjny "hołd parów", wzbudziła mieszane opinie brytyjskiej opinii publicznej. Zdaniem przyjaciela monarchy i autora jego autoryzowanej biografii Jonathana Dimbleby'ego, król uznał ideę "hołdu ludu" za "odrażającą" i zatwierdził zmianę w przebiegu koronacji: "wezwanie" do złożenia przysięgi wierności ma zostać zastąpione przez "zaproszenie do wyrażenie poparcia" dla władcy - informują brytyjskie media w dniu koronacji.

Funkcjonariusze policji przy trasie uroczystej procesji króla i królowej, Londyn PAP/EPA/Tolga Akmen

W przeszłości przed koronowanym monarchą przyklękali i przysięgali wierność wszyscy członkowie rodziny królewskiej oraz Izby Lordów, jednak teraz ma to uczynić to tylko następca tronu, książę William. Wcześniej siedzącemu na tronie koronacyjnym królowi zostaną nałożone stuła, złoty płaszcz koronacyjny, rękawica i pierścień, zaś do rąk otrzyma jabłko królewskie i berło. Następnie arcybiskup Canterbury nałoży na głowę Karola III koronę św. Edwarda.

Ceremonia w Opactwie Westminsterskim rozpocznie się o 11.00 czasu miejscowego, czyli o godzinie 12.00 w Polsce. Wtedy to do świątyni przybędą członkowie rodziny królewskiej. Już wcześniej jednak odbędzie się uroczysta procesja z Pałacu Buckingham. Po ceremonii członkowie rodziny królewskiej wrócą w procesji do pałacu. Następnie król i królowa pokażą się na balkonie Pałacu Buckingham, gdzie dołączą do nich inni członkowie rodziny. Będzie to ostatni punkt sobotniej uroczystości.

Król Karol III i królowa Kamila Britta Pedersen/dpa/PAP

