Karol III będzie królem w 15 krajach, być może jednak niedługo. "Czas się pożegnać"

W sobotę rozpoczną się uroczystości związane z koronacją Karola na nowego króla Wielkiej Brytanii i 14 innych państw Wspólnoty Narodów. Państwa te to tzw. commonwealth realms (królestwa wspólnotowe), czyli takie, w których brytyjski monarcha pozostaje symboliczną głową państwa. Karola III za swojego króla uznają: Zjednoczone Królestwo , Nowa Zelandia, Kanada , Australia, Jamajka, Antigua i Barbuda, Bahamy, Belize, Grenada, Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny oraz Tuvalu. To jednak może się wkrótce zmienić, bo niektóre z nich sugerują, że czas odejść od monarchii.

Jamajka i Belize - koniec z monarchią?

W opublikowanej 4 maja rozmowie ze Sky News Marlene Malahoo Forte, minister ds. prawnych i konstytucyjnych rządu Jamajki powiedziała, że koronacja Karola III przyspiesza plany kraju co do stania się republiką. Wskazała, że referendum w tej sprawie może odbyć się nawet w 2024 roku. Oznaczałoby to, że Jamajka mogłaby uniezależnić się od monarchii brytyjskiej i mieć własną głowę państwa. - Jamajka planuje napisać nową konstytucję (...), która zerwie więzi z monarchą jako naszą głową państwa - podkreśliła Forte. - Nadszedł czas. Jamajka w jamajskich rękach. Musimy to zrobić, zwłaszcza w obliczu zmiany w monarchii (brytyjskiej - red.). Mój rząd uważa, że musimy to zrobić teraz. Czas się pożegnać - stwierdziła. Forte przyznała, że wyznaczony termin jest "ambitny" i wymaga konsultacji publicznych oraz przedstawienia projektu ustawy w parlamencie. Jak zapowiedziała, to może nastąpić jeszcze w tym miesiącu.