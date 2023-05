"Zawsze coś", "nigdy nie możemy być na czas". Słowa króla Karola III czytane z ruchu ust

Książę William i księżna Kate spóźnieni

Ekspert stacji Sky News, cytowany w niedzielę przez brytyjskie media, twierdzi, że z ruchu ust odczytał słowa króla Karola III wypowiadane podczas tego oczekiwania. Monarcha miał w karocy narzekać na przebieg wydarzenia. "Nigdy nie możemy być na czas. Tak, jestem. To nie w porządku. Zawsze jest coś.... To nudne" - miał mówić do swojej małżonki. Przytaczane przez eksperta słowa nie składają się w całość, wyglądając na część rozmowy z królową Kamilą, której ust nie było jednak widać na nagraniu.

Jak zauważa "Guardian", król Karol III przybył do Opactwa Westminsterskiego o godzinie 10:53, tymczasem spóźnieni przyjechać mieli do niego książę William z księżną Kate i dziećmi, których przyjazd zaplanowany był o 10:45. Książęca para w związku z tym nie czekała na króla w kościele, ale dopiero później dołączyła do procesji. Biskup Chelmsford Dr Guli Francis-Dehqani przyznała w sobotę, że podczas uroczystości doszło do kilku wpadek. - Były jedna czy dwie rzeczy, które nie poszły ściśle zgodnie z planem - powiedziała cytowana przez "Guardiana", nie precyzując jednak, czy ma na myśli także domniemane spóźnienie Williama i Kate.