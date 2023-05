Kto z balkonu ma szansę zasiąść na tronie? Pozycja Harry'ego może zaskakiwać

Następnie najmłodszy brat króla, książę Edward (13. w linii sukcesji), jego dzieci: James Mountbatten-Windsor i Louise Mountbatten-Windsor. Jedyna siostra Karola III, księżniczka Anna, zajmuje 16. miejsce w linii sukcesji. Za nią kuzyni zmarłej w zeszłym roku Elżbiety II: książę Ryszard (30. w kolejce do tronu), książę Edward (40.) i księżniczka Aleksandra (56.).

Kto nie pojawił się na balkonie pałacu

Nie ma oficjalnej listy wszystkich osób w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, na stronie rodziny królewskiej znajduje się jednak zestawienie z osobami zajmującymi 23 czołowe miejsca w kolejce. Część z nich nie pojawiła się w sobotę na balkonie Pałacu Buckingham, ponieważ nie pełnią oficjalnych obowiązków członków rodziny królewskiej. Nie wyklucza ich to jednak z linii sukcesji. Wciąż znajduje się na niej książę Harry (5. w kolejce do tronu), książę Archie (6.) i księżniczka Lilibet (7.), książę Andrzej (8.), jego córki: księżniczka Beatryczne (9.) i księżniczka Eugenia (10.) oraz ich dzieci. Na kolejnych pozycjach są również dzieci księżniczki Anny: Zara Tindall, Peter Phillips i ich potomkowie.