Harry nie odegra żadnej roli w koronacji ojca i zasiądzie w dalszych ławach. Media o powodach

To, czy książę Harry będzie obecny na koronacji ojca, przez wiele miesięcy było tematem w brytyjskich i światowych mediach. Teraz pojawiły się pytania o to, jaką rolę podczas ceremonii odegra, zwłaszcza w odniesieniu do starszego brata, księcia Williama. I obok kogo usiądzie w Opactwie Westminsterskim.

W sobotę, wkrótce po tym, jak arcybiskup Canterbury włoży koronę na głowę króla Karola III, następca brytyjskiego tronu książę William, uklęknie u stóp swego ojca, złoży ręce między dłońmi monarchy i przysięgnie mu wierność. Ma też podczas ceremonii wręczyć monarsze stułę i szatę.

W tym czasie Harry będzie siedział w ławach wraz z innymi krewnymi i stamtąd obserwował ceremonię. Ponieważ w 2020 roku książę Harry - wraz z księżną Meghan - oficjalnie przestał być wyższym rangą członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, nie może uczestniczyć w obrzędach. To samo dotyczy jego wuja, księcia Andrzeja, któremu tytuły odebrała w 2022 roku jego własna matka, królowa Elżbieta II, w związku z jego udziałem w skandalu seksualnym.

Najstarszy wnuk króla Karola, przyrodni wnukowie i niektóre dzieci jego bliskich przyjaciół będą miały więcej obowiązków do wykonania podczas koronacji niż Harry i Andrzej. Najstarszy wnuk Karola, 9-letni książę Jerzy będzie jednym z asystujących podczas koronacji paziów, którzy będą m.in. nieśli królewski płaszcz.

Harry ma też być usadzony na tyle daleko od brata, by nie mieli ze sobą żadnego kontaktu, bo "sytuacja (między nimi - red.) jest napięta". Brytyjskie media zauważają, że może też chodzić o to, by nie można im było zrobić wspólnego zdjęcia.

Krótki pobyt w Londynie

Jak informują brytyjskie media, Harry będzie w Londynie przez mniej niż 48 godzin. Książę Sussex przyleci na koronację swojego ojca tuż przed rozpoczęciem uroczystości 6 maja i odleci natychmiast po ich zakończeniu, by wrócić do Meghan i dwójki ich dzieci w Kalifornii. Koronacja wypada tego samego dnia, co czwarte urodziny syna pary, księcia Archiego.

Według królewskiego eksperta, Garetha Russella, który rozmawiał z tygodnikiem "Us Weekly" o podróży Harry'ego do Wielkiej Brytanii, nie jest "zaskakujące, że księciu Harry'emu nie przydzielono roli” w koronacji, a decyzja została podjęta "aby nie komplikować sprawy jeszcze bardziej". Jak dodał, "rodzina królewska ma nadzieję, że uda im się wytyczyć granice po niedawnych kontrowersjach z księciem Sussex", związanych m.in. z publikacją głośnej autobiografii "Ten drugi". - Książę Harry, podobnie jak król i książę William, żałowałby, gdyby go tam nie było - uważa Russell. - Myślę więc, że ogólnie rzecz biorąc konsensus jest taki, że on jest obecny, ale jako syn króla Karola, a nie jako wypełniający obowiązki książę Zjednoczonego Królestwa.

Transmisja z koronacji Karola III oraz program specjalny na antenie TVN24 i TVN24 GO 6 maja od godz. 11.00.

Król Karol Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:az

Źródło: harpersbazaar.com, people.com