Kamień Przeznaczenia opuszcza Szkocję. Dlaczego jest tak ważny dla Karola III?

Kamień Przeznaczenia, stanowiący nieodłączny element koronacji monarchów, ruszył w drogę z Edynburga do Londynu. Zostanie wypożyczony na krótko i ma to związek z jego burzliwą historią. "Zapewnienie bezpiecznej podróży i powrotu tak ważnego symbolu narodowego to wielka odpowiedzialność" - podkreśla przedstawicielka organizacji odpowiedzialnej za ten symbol Szkocji.

Kamień Przeznaczenia, znany również jako Kamień Koronacyjny lub Kamień ze Scone, został wyniesiony z zamku w Edynburgu w czwartek. Wydarzeniu towarzyszyła uroczysta procesja, w której udział wziął m.in. szef szkockiego rządu Humza Yousaf i przedstawiciel brytyjskiego monarchy w Szkocji Joseph Morrow. Teraz kamień trafi do Londynu, gdzie zostanie umieszczony w tronie koronacyjnym, na którym król Karol III zasiądzie podczas koronacji w Opactwie Westminsterskim.

Kamień Przeznaczenia na zamku w Edynburgu Russell Cheyne/PA/PAP

- Zapewnienie bezpiecznej podróży i powrotu tak ważnego symbolu narodowego to wielka odpowiedzialność - przyznała cytowana przez agencję Reutera Kathy Richmond z Historic Environment Scotland (HES), organizacji zajmującej się ochroną historycznego dziedzictwa Szkocji. Słynny kamień nie pozostanie w Londynie długo: powróci na zamek w Edynburgu w ciągu kilku tygodni po koronacji, zanim rok później trafi na wystawę nowego Muzeum Perth w Szkocji - informuje w piątek BBC.

Burzliwa historia Kamienia Przeznaczenia

HES już we wrześniu 2022 roku, krótko po śmierci królowej Elżbiety II, podkreślił, że kamień zostanie wypożyczony na krótko. Jak odnotował wówczas "The Telegraph", ma to źródło w burzliwej historii kamienia. Mierzący ok. 65 cm długości i 40 cm szerokości podłużny blok piaskowca o wadze 152 kg w przeszłości był wykorzystywany podczas koronacji królów Szkocji i uchodzi za "historyczny symbol szkockiej monarchii". Według przekazów, w 841 roku trafił do opactwa w Scone, któremu zawdzięcza swoją pierwotną nazwę.

Kamień Przeznaczenia, znany również jako Kamień Koronacyjny lub Kamień ze Scone Historic Environment Scotland

Król Anglii Edward I w 1296 roku rozkazał zabrać Kamień Przeznaczenia ze Szkocji i wbudować go w nowy tron ​​w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Tron z kamieniem był wykorzystywany przy koronacjach kolejnych angielskich i brytyjskich monarchów, również podczas koronacji Elżbiety II w 1953 roku.

Kamień zwrócony Szkocji po latach

W 1950 roku czterech studentów ukradło kamień z Opactwa Westminsterskiego. Znaleziono go ok. trzy miesiące później w Szkocji, przy ołtarzu głównym opactwa Arbroath, ok. 800 kilometrów od Londynu. Ponownie trafił do Anglii, jednak w 1996 roku został oficjalnie zwrócony Szkocji. Ustalono wówczas, że będzie wracał do Opactwa Westminsterskiego na każdą kolejną koronację.

Opactwo Westminsterskie Shutterstock

Autor:wac//am

Źródło: Reuters, BBC, tvn24.pl