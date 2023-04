Uroczystości koronacyjne Karola III potrwają trzy dni. Co się wydarzy

Koronacji króla Karola będą towarzyszyć trwające trzy dni obchody i uroczystości. Od procesji do Opactwa Westminsterskiego po święto państwowe The Big Help Out - oto kalendarium wydarzeń wraz z podpowiedziami, skąd najlepiej będzie oglądać brytyjską rodzinę królewską.

Koronacja króla Karola odbędzie się 6 maja, ale uroczystości będą odbywać się przez cały weekend - to między innymi procesje, koncert i obiady w całej Wielkiej Brytanii, na które zapraszani będą lokalni mieszkańcy.

Gdzie i o której godzinie odbędzie się koronacja Karola III

Koronacja króla Karola III - i jego żony królowej Kamili - odbędzie się w sobotę 6 maja 2023 r. Ceremonia w Opactwie Westminsterskim rozpocznie się o 11.00 rano czasu lokalnego (w Polsce będzie to godzina 12.00). Rodzina królewska przybędzie do kolegiaty św. Piotra w Westminsterze w uroczystej procesji z Pałacu Buckingham. Po ceremonii członkowie rodziny królewskiej wrócą w procesji do pałacu.

Następnie król i królowa małżonka pokażą się na balkonie Pałacu Buckingham, gdzie dołączą do nich inni członkowie rodziny. Tak zakończą się sobotnie uroczystości.

Brytyjska rodzina królewska na balkonie Pałacu Buckingam Chris Jackson/Getty Images

Trasa procesji koronacyjnej

Król i królowa małżonka pojadą tą samą trasą - długości około dwóch kilometrów - na ceremonię do Opactwa Westminsterskiego i z powrotem do Pałacu Buckingham. Przejadą The Mall - reprezentacyjną aleją łączącą Pałac Buckingham z Trafalgar Square, przez bramę Admiralty Arch, potem południową stroną Trafalgar Square, a następnie wzdłuż ulic Whitehall i Parliament Street, wschodnią i południową stroną Parliament Square do Broad Sanctuary i tak dotrą do opactwa.

Na uroczystość koronacyjną Karola III i Kamilę zawiezie kareta zamówiona z okazji 60-lecia panowania Elżbiety II (Diamond Jubilee State Coach - ang.), po raz pierwszy użyta w 2014 roku. W drodze powrotnej królowi i królowej posłuży złota kareta koronacyjna (Gold State Coach - ang.), która używana była podczas koronacji wszystkich brytyjskich monarchów od czasu Wilhelma IV w 1831 roku. Ma siedem metrów długości, 3,6 metra wysokości, waży cztery tony, a do jej ciągnięcia potrzeba ośmiu koni.

Skąd najlepiej będzie oglądać procesję koronacyjną

Można przypuszczać, że dobre miejsca wzdłuż trasy procesji będą bardzo poszukiwane, a zdobyć je będzie tym trudniej, że członkowie rodziny królewskiej będą przemierzać krótszą trasę niż Elżbieta II w 1953 roku - wówczas Brytyjczycy mogli pozdrawiać młodą monarchinię na odcinku długości ponad siedmiu kilometrów.

W dniu koronacji 6 maja - oprócz okolic Opactwa Westminsterskiego i Pałacu Buckingham - najlepszy widok gwarantują miejsca wzdłuż alei The Mall, przy placu defilad Horse Guards Parade oraz na Parliament Square. Brytyjskie media radzą fanom rodziny królewskiej wcześnie wstać, by udać się na trasę procesji. Dla mniej zdeterminowanych dostępna będzie przestrzeń wzdłuż północnej strony alei The Mall i ekrany na ulicach Londynu.

By dotrzeć do centrum wydarzeń, najlepiej dojechać metrem do stacji Hyde Park Corner, Green Park, Charing Cross i St James's Park. Zamknięcia ulic mogą utrudniać tego dnia przemieszczanie się po Londynie.

Wszystkie wydarzenia wielkiego dnia będą pokazywane na żywo w telewizji i internecie. Koronacja będzie również transmitowana na ponad 50 dużych ekranach w całej Wielkiej Brytanii.

Co jeszcze wydarzy się w weekend koronacyjny

Niedziela 7 maja

Koncert koronacyjny w zamku Windsor. Wystąpią m.in. Katty Perry, Lionel Richie i Andrea Bocelli. Lighting up the Nation - wiele miejsc w Wielkiej Brytanii rozbłyśnie z pomocą projektorów, laserów, wyświetlaczy, dronów i iluminacji. Coronation Big Lunches - w ramach Wielkiego Lunchu Koronacyjnego Brytyjczycy zostaną zaproszeni na spotkanie z sąsiadami i członkami lokalnej społeczności na wspólny posiłek, filiżankę herbaty lub imprezę uliczną.

Poniedziałek 8 maja

The Big Help Out - to dzień wolny od pracy dla całej Wielkiej Brytanii. Ma to być czas poświęcony wolontariatowi. Brytyjczycy są zachęcani do angażowania się w projekty, które przygotowują lokalne społeczności.

Źródło: Sky News

Autor:az