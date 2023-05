Dwa rzędy za bratem, zasłonięty kapeluszem ciotki. Książę Harry na koronacji

Książę Sussexu przybył do Opactwa Westminsterskiego w towarzystwie swoich kuzynów, w tym księżniczki Beatrycze i księżniczki Eugenii. Obecność młodszego syna króla Karola III nie uszła uwadze mediów. Kiedy wchodził do opactwa, "wydawał się zrelaksowany" - odnotowuje BBC. Sky News zwróciło uwagę, że książę nie odgrywa formalnej roli podczas ceremonii, dlatego zamiast szat ceremonialnych założył ciemny garnitur z medalami przypiętymi do marynarki.

Książę Harry zasłonięty kapeluszem ciotki

Kwestia miejsc siedzących na koronacji miała być jednym z punktów spornych na linii Harry - rodzina królewska , podaje w dniu ceremonii "Daily Mirror", dodając, że wizyta księcia w Wielkiej Brytanii nie potrwa długo i zaraz po koronacji wróci do Stanów Zjednoczonych. Według "Daily Mail" Harry do Zjednoczonego Królestwa przybył na pokładzie samolotu pasażerskiego American Airlines na dzień przed koronacją.

Harry nie odegrał żadnej roli na koronacji

Zdaniem królewskiego eksperta Garetha Russella, który rozmawiał z tygodnikiem "Us Weekly" o podróży Harry'ego do Wielkiej Brytanii, nie jest "zaskakujące, że księciu Harry'emu nie przydzielono roli” w koronacji, a decyzja została podjęta, "aby nie komplikować sprawy jeszcze bardziej". Jak dodał, "rodzina królewska ma nadzieję, że uda im się wytyczyć granice po niedawnych kontrowersjach z księciem Sussexu", związanych m.in. z publikacją głośnej autobiografii "Ten drugi". - Książę Harry, podobnie jak król i książę William, żałowałby, gdyby go tam nie było - uważa Russell. - Myślę więc, że ogólnie rzecz biorąc konsensus jest taki, że on jest obecny, ale jako syn króla Karola, a nie jako wypełniający obowiązki książę Zjednoczonego Królestwa.