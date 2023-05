Gratulacje dla Karola i Kamili. Andrzej Duda zaprosił go do Polski, Macron nazwał swoim przyjacielem

Do koronowanej w sobotę brytyjskiej pary królewskiej napływają gratulacje z całego świata. W uroczystościach osobiście uczestniczyło przeszło dwa tysiące zaproszonych gości z całego świata. Wśród nich znaleźli się między innymi: polska para prezydencka, prezydent Francji Emmanuel Macron i pierwsza dama USA Jill Biden.

- Przy okazji udziału w koronacji Karola III, prezydent Andrzej Duda zaprosił go do odwiedzenia Polski i mamy nadzieję, że do takiej wizyty dojdzie - poinformował w sobotę dziennikarzy Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.