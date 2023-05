Siedem państw, których Karol III nie zaprosił na koronację

W koronacji króla Karola III udział weźmie ponad dwa tysiące osób. Wśród gości nie zabraknie głów państw z całego świata. Jednak jak informują media, nie wszyscy światowi przywódcy przyjęli zaproszenia. Są też tacy, którzy ich w ogóle nie otrzymali. To dlatego na uroczystości nie pojawią się na przykład przedstawiciele Rosji, Afganistanu, Białorusi czy Iranu.

Koronacja Karola III - kto nie weźmie udziału

W Londynie nie pojawi się na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. "Guardian" już w kwietniu odnotował, że nieobecność amerykańskiej głowy państwa na koronacji "nie jest niczym niezwykłym", biorąc pod uwagę, że w ostatniej jak dotąd koronacji w Wielkiej Brytanii - Elżbiety II w 1953 roku - nie brał udziału ówczesny prezydent USA Dwight Eisenhower, mimo że został zaproszony. Stany Zjednoczone wysłały wówczas do Londynu delegację. W sobotę USA będzie reprezentowała pierwsza dama Jill Biden .

"Time" zaznaczył, że nieobecność Bidena nie jest bezprecedensowa: jeszcze żaden prezydent USA nie uczestniczył w koronacji brytyjskiego monarchy. Jednocześnie magazyn odnotował, że chociaż Biden ma angielskie korzenie, w swoich przemówieniach i anegdotach "od dawna faworyzuje" irlandzkich krewnych ze strony matki, Catherine Finnegan. Kiedy w 1982 roku miał po raz pierwszy spotkać się z królową Elżbietą II , Finnegan "zadzwoniła do niego, by powiedzieć, żeby się jej nie kłaniał" - przypomniał "Time".

Siedem państw, które nie zostały zaproszone

Chociaż Pałac Buckingham nie przedstawił oficjalnej listy gości, wiadomo, przedstawiciele których krajów nie pojawią się na koronacji. Według agencji PA kraje takie jak Rosja, Białoruś, Iran, Mjanma, Afganistan, Syria i Wenezuela nie otrzymały zaproszeń. W przypadku Nikaragui i Korei Północnej zaproszenia zostały wysłane do wyższych rangą dyplomatów, a nie głów państw - przekazała agencja Reutera.

Chiny na koronacji będzie reprezentował wiceprezydent tego kraju Han Zheng. Wzbudziło to kontrowersje na Wyspach: Zheng przed kilkoma laty był bowiem odpowiedzialny za "tłumienie protestów opozycji" w Hongkongu - przekazał "Telegraph". Jak ocenił w rozmowie z dziennikiem ostatni brytyjski gubernator Hongkongu Chris Patten, "bez względu na to, jak płaszczysz się przed Chinami, oni nie mają nic przeciwko temu, by dać nam twarz". Część brytyjskich torysów określiła obecność Zhenga na koronacji jako "zniewagę".