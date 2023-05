Gdzie i kiedy oglądać koronację Karola III i królowej Kamili? Program specjalny w TVN24 i TVN24 GO

Ceremonia w Opactwie Westminsterskim rozpocznie się 6 maja o 11.00 czasu miejscowego, czyli o godzinie 12.00 w Polsce. Wtedy to do świątyni przybędą członkowie rodziny królewskiej . Już wcześniej jednak odbędzie się uroczysta procesja z Pałacu Buckingham.

Sam obrzęd koronacji odbędzie się około godziny po rozpoczęciu nabożeństwa. Po ceremonii członkowie rodziny królewskiej wrócą w procesji do pałacu. Następnie król i królowa pokażą się na balkonie Pałacu Buckingham, gdzie dołączą do nich inni członkowie rodziny. Będzie to ostatni punkt sobotniej uroczystości. Wszystkie te wydarzenia będzie można oglądać na antenie TVN24 i w TVN24 GO.