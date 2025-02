Zamknęli 40 procent ferm. Korea Południowa rezygnuje z psiego mięsa

Jak poinformowało ministerstwo rolnictwa w Seulu, od przyjęcia w 2024 roku ustawy zakazującej uboju, hodowli i sprzedaży psiego mięsa do spożycia przez ludzi w Korei Południowej zamknięto 40 procent ferm psów. Działalność dobrowolnie zamknęły 623 fermy.

Z najnowszych danych rządowych wynika, że spośród 1537 ferm, które dotychczas funkcjonowały w Korei Południowej, w ubiegłym roku działalność dobrowolnie zamknęło 623 z nich, czyli 40 procent. Większość (449) to małe gospodarstwa, w których trzymano do 300 zwierząt. Ministerstwo oczekuje się, że do końca tego roku zostanie osiągnięty poziom 60 procent.