Koniec z kilkusetletnią tradycją. Przyjęto ustawę zakazującą jedzenia psiego mięsa

We wtorek parlament Korei Południowej zdecydowaną większością głosów (208 spośród 300) przyjął ustawę, na mocy której zakazane jest hodowanie i zabijanie psów w celach konsumpcyjnych, a także dystrybucja i sprzedaż psiego mięsa. Osoby, które złamią zakaz uboju, mogą trafić do więzienia nawet na trzy lata, a hodowcy i sprzedawcy muszą liczyć się z możliwą karą dwóch lat pozbawienia wolności. Za samo zjedzenie psiego mięsa kar w dokumencie nie przewidziano. Ustawa, zaproponowana przez partię rządzącą, wejdzie w życie po trzyletnim okresie przejściowym, by dać czas rolnikom i restauratorom na dostosowanie się do prawa i znalezienie nowego źródła dochodu.