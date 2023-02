Rodzi się coraz mniej dzieci. Ten kraj pobił swój własny rekord

Korea Południowa odnotowała kolejny spadek współczynnika dzietności, co oznacza, że pobiła swój własny rekord pod względem najmniejszej liczby urodzeń przypadających na jedną kobietę na świecie. Koreanki coraz później decydują się też na potomstwo.

Współczynnik dzietności Korei Południowej jest najniższy na świecie i - jak wynika z danych Koreańskiego Urzędu Statystycznego opublikowanych w środę 22 lutego - właśnie odnotowano kolejny spadek. W 2022 roku na kobietę przypadało średnio 0,78 urodzeń, podczas gdy w 2021 roku było to 0,81. Jak zauważa CNN, aby utrzymać liczbę populacji na stabilnym poziomie, bez udziału imigrantów, państwo potrzebuje wskaźnika urodzeń na poziomie 2,1. Dla porównania współczynnik dzietności w Polsce również spada , ale z 1,378 w 2020 do 1,320 w 2021 roku.

Populacja Korei Południowej spada

Liczba ludności Korei Południowej spada stopniowo od 2015 roku. W 2020 roku po raz pierwszy w historii ten azjatycki kraj zanotował większą liczbę zgonów niż urodzeń, a od tego czasu trend ten nadal trwa. W 2022 roku zmarło 372,8 tys. osób, a urodziło się 249 tys. Rośnie też średni wiek, w jakim Koreanki decydują się na potomstwo - obecnie jest to 33,5 lat.

Według ekspertów przyczyną takiego zjawiska jest wymagająca kultura pracy, stagnacja płac, rosnące koszty życia, zmieniające się podejście do małżeństwa i równości płci oraz rosnące rozczarowanie wśród najmłodszych pokoleń. Choć koreański rząd próbuje poprawić sytuację i w ostatnich 16 latach na kwestie demograficzne wydano ponad 200 mld dolarów, nie okazało się to wystarczające. Podobnie jest z efektywnością innych programów proponowanych przez władze, takimi jak wydłużanie płatnego urlopu ojcowskiego, pieniężne vouchery na dziecko dla młodych rodziców czy kampanie społeczne, zachęcające mężczyzn do angażowania się w opiekę nad dziećmi i prace domowe. CNN zauważa, że Koreańczycy oczekują więcej wsparcia dla rodzin przez cały okres życia dziecka oraz zmiany w wielu kwestiach społecznych, chociażby postrzegania samotnych rodziców lub par jednopłciowych.