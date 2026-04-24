Wygenerował zdjęcie wilka, został zatrzymany za utrudnianie głośnych poszukiwań
Jak informowaliśmy na początku tego miesiąca, z zoo mieszczącego się w parku rozrywki O-World w mieście Daejeon uciekł dwuletni wilk o imieniu Neukgu. W poszukiwania zaangażowanych było ponad 300 osób, w tym strażacy, policjanci i żołnierze. Zwierzaka finalnie udało się go schwytać po dziewięciu dniach. Jednak zanim się to stało, władze miasta udostępniły mediom zdjęcie rzekomo poszukiwanego wilka biegnącego przez skrzyżowanie w mieście.
"Zabawa", która wprowadziła służby w błąd
Jak podaje portal Chosun Daily, zostało ono wykorzystane w oficjalnych komunikatach straży pożarnej, a służby wydały specjalne ostrzeżenie do mieszkańców okolicy, w której miało być wykonane. Wykorzystano je także podczas oficjalnej konferencji prasowej. Służby, które skupiły się początkowo na poszukiwaniach w pobliskich górach, rozszerzyły obszar działań o teren ze zdjęcia.
Teraz analizy wykazały, że było ono fałszywe. Lokalna policja przekazała, że zatrzymała mężczyznę, który miał wygenerować je przy pomocy AI i opublikować na firmowym czacie grupowym. Jak pisze portal, policja zidentyfikowała podejrzanego 40-latka dzięki przeanalizowaniu monitoringu i zapisów korzystania z programów AI. Mężczyzna przyznał się podczas przesłuchania. - Zrobiłem to dla zabawy - miał powiedzieć policji. Za utrudnianie pracy służbom mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia lub grzywna w maksymalnej wysokości 10 milionów wonów koreańskich (24,5 tys. zł). - Pojedynczy obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję opóźnił schwytanie wilka - podała lokalna policja cytowana przez lokalne media.
Źródło: Chosun Daily, BBC, The Straits Times
