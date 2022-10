Niemal pół tysiąca śledczych ma ustalić przyczyny tragedii w Seulu

Specjalny 475-osobowy zespół śledczych przepytuje świadków i analizuje nagrania monitoringu, by określić przyczyny sobotniej tragedii w czasie obchodów Halloween w Seulu. W poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 155.

W nocy z soboty na niedzielę w imprezowej dzielnicy Itaewon w Seulu , gdy dziesiątki tysięcy ludzi bawiły się z okazji Halloween, doszło do tragedii. Wybuchł popłoch, a ludzie w wąskiej uliczce tratowali się nawzajem, wielu się udusiło.

W poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 155 osób, ponieważ wieczorem tego dnia zmarła 24-letnia Koreanka. W szpitalach wciąż jest 30 innych poszkodowanych, których stan jest ciężki - podała agencja Yonhap. Wśród osób, które straciły życie, jest jeden gimnazjalista i pięcioro uczniów liceum. Dwie trzecie ofiar miały między 20 a 30 lat. 100 spośród 155 zmarłych to kobiety.

Niemal pół tysiąca śledczych ma ustalić przyczyny tragedii

Policja ogłosiła powołanie specjalnego, 475-osobowego policyjnego zespołu śledczego, by ustalić przyczyny tragedii. Śledczy przepytali już 44 naocznych świadków i zabezpieczyli 54 nagrania z okolicznych kamer monitoringu. Jak dotąd nie wykryto śladów, które wskazywałyby, że popełniono przestępstwo.

Policjanci badają miejsce tragedii, do której doszło podczas imprezy w Seulu

W kraju pojawiają się głosy, że tragedii można było uniknąć lub chociaż ograniczyć jej rozmiar. Niektórzy twierdzą, że policja mogła zastosować większe środki bezpieczeństwa i zamknąć okoliczne ulice dla samochodów, by ułatwić przemieszczanie się ludzi. Inni uważają natomiast, że katastrofy nie dało się przewidzieć.

Kwiaty na ścianie w pobliżu miejsca, gdzie doszło do wybuchu paniki w Seulu | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Itaewon w Seulu, Miejsce, w którym doszło do tragedii | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Itaewon w Seulu, Miejsce, w którym doszło do tragedii | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Policjanci badają miejsce tragedii, do której doszło podczas imprezy w Seulu | PAP/EPA/YONHAP

Itaewon w Seulu, Miejsce, w którym doszło do tragedii | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Prezydent Korei Płd. Jun Suk Jeol nakazał w poniedziałek urzędnikom opracowanie metod kontroli tłumu w wypadku spontanicznych zgromadzeń. Wezwał do przeprowadzenia gruntownego śledztwa i przejrzystego informowania o jego wynikach.

Żałoba narodowa

W Korei Południowej do soboty obowiązuje żałoba narodowa. W pobliżu miejsca tragedii mieszkańcy składają bukiety białych kwiatów i inne przedmioty, by wyrazić kondolencje. - Wyszedłem pomodlić się za ofiary i ich rodziny. Mam nadzieję, że będą w stanie odnaleźć nadzieję wśród rozpaczy - powiedział 29-latek o nazwisku Jun.

Rząd zdecydował o przyznaniu rodzinom ofiar odszkodowań w wysokości 20 mln wonów (ok. 67 tysięcy złotych) oraz pomocy w pokryciu kosztów pogrzebu w wysokości do 15 mln wonów (ok. 50 tysięcy złotych).