Panika podczas imprezy halloweenowej w Seulu. "Myśleliśmy, że tylko kilka osób straciło przytomność z powodu alkoholu"

Co się działo, kiedy podczas imprezy z okazji Halloween w Seulu doszło do ataku paniki? Opowiadają o tym świadkowie. "Osoba niska, taka jak ja, nie mogła nawet oddychać", "myśleliśmy, że tylko kilka osób straciło przytomność z powodu alkoholu", "tłum w uliczce był dziesięć razy większy niż zwykle" - to niektóre z relacji. Zginęło ponad 150 osób.