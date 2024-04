Blok opozycyjny złożony z Partii Demokratycznej i jej sojuszników odniósł wysokie zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Korei Południowej - podała w czwartek agencja Yonhap po przeliczeniu zdecydowanej większości głosów. Dodatkowo utrudni to sytuację konserwatywnego prezydenta kraju Jun Suk Jeola.

Przewodniczący ugrupowania prezydenta Juna Suk Jeola, Partii Władzy Ludowej (PPP), Han Dong Hun złożył rezygnację, a gotowość do ustąpienia ze stanowisk wyrazili również premier Han Duk Su i trzej wysokiej rangi doradcy prezydenta.

Sam Jun oświadczył, że "z pokorą zaakceptuje wolę narodu wyrażoną w wyborach", postara się zreformować administrację i "zrobi, co w jego mocy, by ustabilizować gospodarkę" - przekazał na konferencji prasowej szef jego sztabu Li Kwan Seop.

Oznacza to, że będzie on pierwszym prezydentem od demokratyzacji kraju w 1987 roku, który przez całą pięcioletnią kadencję będzie musiał pracować z kontrolowanym przez opozycję parlamentem.

Wyniki wyborów

Blok opozycyjny złożony z Partii Demokratycznej (DP) i jej sojuszników zdobył co najmniej 184 mandaty, co oznacza, że niewiele zabraknie mu do większości 2/3 głosów, która pozwalałaby im na usunięcie Juna drogą impeachmentu.