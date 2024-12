Korea Południowa wprowadza stan wojenny

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił we wtorek stan wojenny w niezapowiedzianym przemówieniu telewizyjnym. Przekazał, że robi to, "aby wyeliminować nikczemne siły antypaństwowe sprzyjające Korei Północnej". Agencja Yonhap poinformowała, że ​​wejście do budynku parlamentu zostało zablokowane, a minister obrony nakazał wojsku pozostanie w gotowości. Przeciwko decyzji prezydenta jest nie tylko opozycja, ale także jego własna partia.