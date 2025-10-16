Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Seria uprowadzeń. Władze zakazały podróży do części Kambodży

Cho Hyun
Starcia na granicy Tajlandii i Kambodży
Źródło: Reuters
Agencja Yonhap podała, że Korea Południowa wprowadza zakaz podróży do części Kambodży w związku z narastającym kryzysem dotyczącym porwań i zmuszania Koreańczyków do pracy. Jednocześnie Seul dąży do repatriacji 60 obywateli zatrzymanych w związku z procederem.

Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Południowej ogłosiło wprowadzenie od czwartku najwyższego, czwartego stopnia ostrzeżenia dla podróżujących, co w praktyce oznacza zakaz wyjazdu do kambodżańskiego regionu Góry Bokor w prowincji Kampot oraz miast Bavet i Poipet.

Decyzja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost liczby uprowadzeń, przypadków tortur i śmierci obywateli Korei Południowej, wabionych fałszywymi ofertami pracy o wysokich zarobkach. Oficjalne dane mówią o 303 takich przypadkach w pierwszej połowie roku, w porównaniu z 80 w 2022 roku. Według danych MSZ co najmniej 80 z nich uznaje się za zaginione.

Przejście graniczne między Tajlandią a Kambodżą
Przejście graniczne między Tajlandią a Kambodżą
Źródło: Shutterstock

Ofiary są najczęściej zmuszane do udziału w oszustwach internetowych i telefonicznych (tzw. voice phishing) wymierzonych nie tylko w innych Koreańczyków, ale i Japończyków czy Chińczyków.

Zaginięcia Koreańczyków w Kambodży

Jednocześnie Seul prowadzi działania mające na celu repatriację ok. 60 Koreańczyków zatrzymanych przez kambodżańskie władze podczas nalotów na centra oszustw. Według doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Wi Sung Laca ich powrót do kraju planowany jest na najbliższy weekend. Po powrocie osoby te zostaną objęte śledztwem w celu ustalenia ich roli w procederze.

Tuż po rozpoczęciu walk tajne wojskowe mapy trafiły do sieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tuż po rozpoczęciu walk tajne wojskowe mapy trafiły do sieci

Sprawa nabrała rozgłosu po śmierci 22-letniego studenta z Korei Południowej, który zmarł w wyniku tortur. Został on w lipcu zwabiony do Kambodży rzekomą ofertą udziału w targach, a następnie porwany dla okupu. Kambodżańska prokuratura aresztowała i postawiła zarzuty trzem obywatelom Chin w tej sprawie.

Sytuację dodatkowo komplikuje odkrycie zwłok 30-letniej Koreanki w Wietnamie, w pobliżu granicy z Kambodżą. Policja bada okoliczności jej śmierci, sprawdzając możliwy związek kobiety z gangiem zajmującym się oszustwami.

Seul skierował do Kambodży specjalny zespół reagowania kryzysowego.

pc

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JEON HEON-KYUN/PAP

Korea Południowa Kambodża
