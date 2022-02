Więzienie dla mężczyzny, który dwukrotnie zbiegł z Korei Północnej i znów chciał tam wrócić

Mężczyzna zatrzymany za próbę powrotu do Korei Północnej

Jun zbiegł z Korei Północnej do Korei Południowej w 1998 roku, ale po dwóch latach wrócił do swojego kraju. Później ponownie przedostał się do Korei Południowej, gdzie ukarano go za pierwsze nielegalne przekroczenie granicy.

54-latek próbował ponownie wrócić do Korei Północnej w 2019 roku. Odwiedził północnokoreańską ambasadę w Wietnamie i ubiegał się o odesłanie do ojczyzny, ale władze w Pjongjangu odrzuciły ten wniosek, podejrzewając go o szpiegostwo. Próbował również przedostać się do Korei Północnej przez Chiny, ale tam złapała go chińska policja.