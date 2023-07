Tragiczne skutki ulew. Wyciągnęli ciała z zalanego tunelu drogowego

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 508 dni. Ukraińska armia skorygowała strategię kontrofensywy, by minimalizować straty - podał w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Think tank cytuje doniesienia gazety "New York Times", która podała, że według szacunków anonimowych źródeł amerykańskich i europejskich w ciągu pierwszych dwóch tygodni ukraińskiej kontrofensywy rosyjskie wojska zniszczyły i uszkodziły do 20 procent sprzętu wysłanego przez Kijów na bole bitwy, w tym uzbrojenie przekazane Ukrainie przez zachodnich partnerów. Dzięki korekcie ukraińskiej strategii w następnych tygodniach odsetek ukraińskich strat spadł do 10 procent - wskazały źródła "New York Times". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.