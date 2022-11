Wypadek pociągu w centrum Seulu. Około 30 osób zostało rannych

W centrum Seulu, stolicy Korei Południowej, doszło do wykolejenia pociągu. Około 30 osób zostało rannych - poinformował operator kolejowy KORAIL.

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godzinie 20.55 czasu lokalnego (godz. 12.55 czasu polskiego). Pociąg przewoził łącznie 275 pasażerów - podała agencja Yonhap. Do wykolejenia doszło w momencie, gdy pociąg wjeżdżał na stację Yeongdeungpo w Seulu. Zmierzał do miasta Iksan w Jeolli Północnej, około 180 km na południe od stolicy.