Tragedia w Seulu. Impreza z okazji Halloween zmieniła się w prawdziwy koszmar. "To były sceny jak z wojny"

Rośnie liczba ofiar wybuchu paniki, do którego doszło podczas imprezy halloweenowej. Świadkowie tragicznych scen, do których doszło w Seulu opowiadają, że ulice słynącej z nocnego życia dzielnicy Itaewon w pewnym momencie "przypominały ekstremalnie zatłoczone metro". - Ludzie zaczęli się klinować, nie mogli oddychać - relacjonują ocalali w rozmowach z dziennikarzami. Dodają, że akcja ratownicza była chaotyczna.

W niedzielę po godzinie 10 czasu koreańskiego (około 2 w nocy czasu polskiego) koreańskie służby przekazały, że bilans wybuchu paniki w Seulu to już 151 osób zmarłych . Służby donoszą, że w większości to młode kobiety w wieku od 20 do 30 lat.

Morze ludzi

Uwięzieni

- To były sceny jak z filmu. Albo jak z wojny. Ratownicy wykonywali resuscytację to tu, to tam. Ludzie biegali, nic nie było kontrolowane, to był czysty chaos - opowiada 21-letni Jung-Hoon.