Nie żyje 146 osób, 150 rannych. Tragedia w czasie imprezy halloweenowej

Dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał Hossein Salami zwrócił się w sobotę do uczestników antyrządowych protestów w Iranie. Przestrzegł, że będzie to ostatni dzień "zamieszek". Może to oznaczać, że siły bezpieczeństwa zintensyfikują represje przeciwko demonstrantom - podała agencja Reuters.