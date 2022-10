Panika w Seulu. Potwierdzono śmierć 151 osób. Bilans tragicznej imprezy halloweenowej

Do 151 osób wzrosła liczba zabitych po wybuchu paniki podczas imprezy halloweenowej na ulicach Seulu. Tratowali się przebywający w ścisku ludzie. Media piszą o nagłym popłochu wśród uczestników zabawy. Jego przyczyny nie są znane. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol ogłosił żałobę narodową. Jak dotąd nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w zdarzeniu.

Jak przekazywała południowokoreańska agencja Yonhap, służby ratunkowe otrzymały początkowo, w sobotę późnym wieczorem, informacje, że co najmniej 81 osób miało trudności z oddychaniem po zdarzeniu w centrum miasta. Kilkadziesiąt minut później urzędnik z Narodowej Agencji Straży Pożarnej powiedział, że pomocy lub hospitalizacji wymagało około 100 osób. Pojawiły się też doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Liczba ofiar stale rosła

W miarę postępowania akcji ratunkowej z Seulu zaczęły dochodzić coraz tragiczniejsze informacje.

Przed godz. 19.30 w Polsce (2.30 w niedzielę w Seulu) południowokoreańska agencja Yonhap - powołując się na straż pożarną - przekazała, że 59 osób zmarło, a 150 zostało rannych.

Niedługo później strażacy podali, że liczba zmarłych wzrosła do 120, a rannych zmalała - do 100 osób.

Po godz. 21. w Polsce (4. nad ranem w niedzielę w Seulu) bilans ponownie wzrósł. Nie żyje co najmniej 146 osób, a 150 jest rannych - przekazali strażacy. Wkrótce potem bilans zmarłych wzrósł do 149. O godzinie 10 czasu koreańskiego (2 czasu polskiego) pojawiły się komunikaty, że liczba ofiar to 151.

Zginęło 97 kobiet i 54 mężczyzn – przekazał dowódca miejscowej straży pożarnej Czoi Song Bom. Wśród ofiar śmiertelnych jest wielu nastolatków i 20-latków. Wśród ofiar śmiertelnych jest 19 cudzoziemców, pochodzących między innymi z Iranu, Uzbekistanu, Chin i Norwegii – dodał Czoi.

Trwa akcja służb ratunkowych PAP/EPA/YONHAP

Żałoba narodowa

W związku z tragedią prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił żałobę narodową, która ma potrwać do - jak cytuje CNN - "zakończenia postępowania w sprawie wypadku". Premier Han Duk Su wyjaśnił później, że żałoba będzie trwała od niedzieli do przyszłej soboty. Flagi będą opuszczone do połowy masztów, a w centrum Seulu stanie ołtarz, przy którym ludzie będą mogli oddawać cześć pamięci ofiar.

- To naprawdę przerażające. Doszło do tragedii, która nie powinna się wydarzyć. Modlę się za tych, którzy zginęli i za tych, którzy zostali ranni. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieją - powiedział Jun w przemówieniu do narodu. - Jako prezydent, który jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo ludzi, mam ciężar na sercu i z trudem radzę sobie z rozpaczą - dodał.

Wezwał wszystkie służby do udzielania pomocy poszkodowanym. Nakazał urzędnikom zadysponowanie służb ratowniczych do Itaewon i zapewnienie odpowiedniej liczby łóżek w szpitalach.

W czasie trwającej wiele godzin akcji ratunkowej dziesiątkom, a nawet setkom ludzi ratownicy udzielali pomocy.

Prezydent Korei o tragedii Seulu: nigdy nie powinna się wydarzyć Reuters

Panika w centrum miasta

Reuters podał, że do wybuchu paniki doszło w "ogromnym tłumie w centrum miasta". Yonhap uściślił, że chodzi o okolice hotelu Hamilton w słynącej z nocnego życia dzielnicy Itaewon. BBC napisało natomiast, że w tym obszarze miało być "podobno" sto tysięcy osób.

Do działań w dzielnicy – podała południowokoreańska agencja – zmobilizowano 142 pojazdy służb ratunkowych oraz kilkuset ratowników.

Do dramatycznego wydarzenia doszło w dzielnicy Itaewon PAP/EPA/YONHAP

Burmistrz Seulu, Oh Se-hoon, który przebywa z wizytą w Europie, zdecydował się na powrót do kraju w związku z dramatycznymi wydarzeniami - poinformowały władze miasta.

Służby pracują na miejscu tragicznych wydarzeń PAP/EPA/YONHAP

Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach

Jak dotąd nie ma informacji o Polakach, którzy mieliby ucierpieć w wyniku wybuchu paniki w Seulu - poinformował w sobotę wieczorem rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W rozmowie z PAP przekazał, że resort dyplomacji jest w stałym kontakcie z konsulem w Seulu.

Zaznaczył, że MSZ zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy podróżujący zgłaszają swój wyjazd w aplikacji Odyseusz. Jak dodał, resort zaleca rodzinom osób, które wyjechały do Seulu, by skontaktowały się z bliskimi i w razie jakichkolwiek wątpliwości informowały Centrum Operacyjne MSZ.

Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu | PAP/EPA Seul, Itaewon. | PAP/EPA/YONHAP Itaewon, Seul | PAP/EPA/YONHAP Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu | PAP/EPA Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu | PAP/EPA Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu | PAP/EPA Tragedia podczas obchodów Halloween w Seulu | PAP/EPA Itaewon, Seul | PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

Autor:akr, momo/ prpb, adso,rzw

Źródło: Reuters, Yonhap, BBC, PAP