Setki tajemniczych paczek odbierane w całym kraju. Władze proszą o pomoc

Już ponad dwa tysiące zgłoszeń otrzymania podejrzanych paczek odebrała południowokoreańska policja. Od kilku dni do mieszkańców całego kraju docierają tajemnicze przesyłki wysyłane z zagranicy. O pomoc w dochodzeniu Korea Południowa poprosiła Chiny, skąd paczki mają pochodzić.

O sprawie po raz pierwszy południowokoreańska policja poinformowała w sobotę. Przekazała wówczas, że od czwartku otrzymuje setki zgłoszeń dotyczących otrzymywania przez mieszkańców z całego kraju podejrzanych paczek wysyłanych z zagranicy. Do wtorku łączna liczba zgłoszeń tajemniczych paczek przekroczyła 2,1 tysiąca.

Podejrzane paczki w Korei Południowej

Południowokoreańska policja zareagowała wszczynając w sprawie śledztwo, jednocześnie przeprowadzając kontrole zawartości zgłaszanych podejrzanych przesyłek. Do wtorku skontrolowano łącznie 679 paczek, nie znajdując w nich żadnych toksyn ani innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. W większości z nich znajdowały się balsamy do ust lub inne niedrogie produkty. Pozostałe paczki były zaś zupełnie puste. Odnalezione przedmioty zostały przesłane do dalszej analizy celem identyfikacji znajdujących się w nich substancji.