Lider opozycji w Korei Południowej dźgnięty nożem na konferencji prasowej

Południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap podała we wtorek, że przywódca południowokoreańskiej opozycji, lider partii Toburo, Lee Jae-myung został we wtorek dźgnięty nożem w szyję podczas rozmowy z reporterami na konferencji prasowej. Z jej informacji wynika, że sprawca ataku podszedł do polityka, poprosił wpierw o autograf, po czym wyjął nóż i go zaatakował.