Przy pomocy sztucznej inteligencji stworzył zdjęcia dzieci "o charakterze seksualnym". Trafił do więzienia

W kwietniu tego roku mężczyzna, w wieku około 40 lat, za pomocą sztucznej inteligencji (AI) miał stworzyć na swoim laptopie ok. 360 obrazków dzieci "o charakterze jednoznacznie seksualnym" – przekazał w poniedziałek dziennik "Korea Herald". Sąd skazał go właśnie na dwa i pół roku więzienia za "naruszenie ustawy o ochronie dzieci i młodzieży". Jak odnotował w środę portal CNN, prokuratorzy z południowokoreańskiego Busan podczas procesu uznali, że definicja materiałów o charakterze seksualnym powinna obejmować nie tylko wizerunki rzeczywistych dzieci, ale również te wygenerowane za pomocą nowoczesnych technologii, które "są na tyle realistyczne, że wyglądają jak prawdziwe osoby nieletnie".

Sztuczna inteligencja i wykorzystanie wizerunku dzieci

CNN zauważa, że wyrok za stworzenie wizerunków dzieci o charakterze seksualnym przy użyciu sztucznej inteligencji to "pierwszy przypadek tego typu" w Korei Południowej. Dodatkowo zapadł on w czasie, gdy rządy na całym świecie dążą do stworzenia regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Tymczasem sztuczna inteligencja coraz częściej bywa używana do preparowania zdjęć dzieci i nastolatków - na początku września hiszpańska policja wszczęła dochodzenie po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia nieletnich dziewcząt spreparowane tak, by wyglądały na nagie. Po nagłośnieniu sprawy i zatrzymaniu podejrzanych, do rodzin ofiar, które nagłośniły ten proceder, zaczęły się zgłaszać osoby z całego świata, które dotknął podobny problem.