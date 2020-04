"Najprawdopodobniej nie byli w stanie się ewakuować". Już 38 ofiar śmiertelnych pożaru na placu budowy

W pożarze magazynu na placu budowy w południowokoreańskim mieście Inczon zginęło trzydzieści osiem osób, a co najmniej dziesięć zostało rannych – poinformowała agencja prasowa Yonhap. Ogień ugaszono, ale ofiar może być więcej, ponieważ nie odnaleziono jeszcze wszystkich pracujących na budowie robotników.

Wcześniej Yonhap informowała o co najmniej 25 zabitych i siedmiu rannych.

Do pożaru doszło w Inczon PAP/EPA/YONHAP

Co najmniej 10 odgłosów eksplozji

Strażacy podejrzewają, że przyczyną pożaru był nieoczekiwany wybuch w czasie prac budowlanych, w których stosowano łatwopalne substancje. Świadkowie twierdzą, że słyszeli co najmniej 10 odgłosów eksplozji – podał Yonhap.

W pożarze zginęło co najmniej 38 osób PAP/EPA/YONHAP

Prezydent wyraża ubolewanie, premier na miejscu zdarzenia

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In zwołał wieczorem nadzwyczajne spotkanie z doradcami. Polecił urzędnikom, aby zmobilizowali wszelkie dostępne zasoby do udziału w akcji poszukiwawczo-ratowniczej – przekazał rzecznik pałacu prezydenckiego Kang Min Seok.

Mun wyraził również żal z powodu wypadku, do którego doszło pomimo zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa po tragicznych w skutkach pożarach z 2017 i 2018 roku. - To godne ubolewania, że podobny wypadek zdarzył się ponownie. To znaczy, że nie wyciągnęliśmy wniosków z poprzednich wypadków - powiedział prezydent, cytowany przez Kanga.