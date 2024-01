Posłanka rządzącej w Korei Południowej partii zaatakowana na ulicy

Posłanka południowokoreańskiej Partii Władzy Ludowej Be Hjun Dzin została w czwartek uderzona w głowę tępym przedmiotem przez niezidentyfikowanego napastnika na ulicy w Seulu – podała agencja Yonhap. Posłanka została przewieziona do szpitala. To drugi atak na południowokoreańskiego polityka w styczniu.