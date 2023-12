Pozwali rząd, bo odebrano im arkusze egzaminacyjne półtorej minuty przed czasem

Grupa 43 uczniów pozwała we wtorek rząd Korei Południowej za nieprawidłowości w trakcie tegorocznego testu wstępnego na studia - informują media. Zgodnie z treścią pozwu, egzaminowanym odebrano arkusze 90 sekund przed czasem. Młodzi Koreańczycy domagają się odszkodowania o równowartości ponad 60 tysięcy złotych dla każdego z pozywających.

Grupa 43 uczniów szkoły średniej Gyeongdong w Seulu pozwała we wtorek rząd Korei Południowej w związku z nieprawidłowościami do jakich miało dojść w ubiegłym miesiącu podczas testu wstępnego na uczelnie wyższe (Suneung) - podał lokalny portal EBS News. Zgodnie z opisaną na jego łamach treścią pozwu, egzaminowanym odebrano arkusze egzaminacyjne na 90 sekund przed planowanym zakończeniem pierwszej części testu. Młodzi Koreańczycy domagają się od rządu odszkodowania w wysokości 20 milionów wonów (równowartość ponad 60 tysięcy złotych) dla każdego z pozywających. Kwota ta odpowiada rocznemu kosztowi nauki, mającej pozwolić im na ponowne przystąpienie do Suneung.