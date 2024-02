"Polityczna bomba". Ukryta kamera nagrała pierwszą damę

Nagranie z ukrytej kamery, na którym koreańsko-amerykański pastor wręcza pierwszej damie Kim Keon Hee torebkę marki Dior wartą trzy miliony wonów (ok. 9 tys. zł - red.), wyciekło do mediów. Sprawa wywołała skandal, który zdaniem części analityków może wpłynąć na wynik rządzącej Partii Władzy Ludowej (PPP) w zaplanowanych na początek kwietnia wyborach parlamentarnych - prezydent kraju Jun Suk Jeol jest członkiem PPP. Analityk polityczny Rhee Jong Hoon w rozmowie z Agencją Reutera ocenił, że sprawa kosztownej torebki jest "polityczną bombą".

Korea Południowa. Przyjęła prezent, wywołała skandal

Niedawny sondaż wskazał, że 69 proc. Koreańczyków uprawnionych do głosowania chce, by prezydent złożył wyjaśnienia w sprawie działań swojej żony. Inny sondaż, przeprowadzony w grudniu 2023 roku, pokazał, że ​​53 proc. respondentów uważa, iż Kim Keon Hee postąpiła niewłaściwie, przyjmując torebkę. Krytycy zauważają, że przyjęcie prezentu przez pierwszą damę mogło stanowić naruszenie przepisów antykorupcyjnych: zgodnie z obowiązującym w Korei Południowej prawem urzędnicy państwowi i ich współmałżonkowie nie mogą przyjmować prezentów o wartości przekraczającej - w przeliczeniu na złotówki - trzy tysiące złotych. "Nawet jeśli nie wiąże się to z potencjalnym konfliktem interesów" - pisze w czwartek "New York Times".