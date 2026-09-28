"Głębokie ubolewanie". Korea zarzuca Ukrainie złamanie umowy
Biuro prezydenta Korei Południowej "wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnego ujawnienia przez Ukrainę przekazania jeńców i wydania niezgodnego z prawdą oświadczenia, że nie doszło wcześniej do zawarcia umowy o zachowaniu poufności" - napisał w oświadczeniu dla Yonhap Seong Ghi-hong, starszy sekretarz prezydenta ds. public relations.
Urzędnik dodał, że w razie potrzeby Seul rozważy podjęcie dodatkowych działań w tej sprawie.
O przekazaniu dwóch północnokoreańskich jeńców poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Seul o bezpieczeństwie rodzin jeńców
W reakcji prezydent Korei Południowej napisał na platformie X: "Uważaliśmy, że zachowanie tej sprawy w tajemnicy jest pod każdym względem właściwe i tak właśnie się umówiliśmy".
Seul chciał zachowania poufności z obawy o bezpieczeństwo bliskich jeńców żyjących w Korei Północnej.
W piątek doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn, napisał na X: "Nie było porozumienia o milczeniu" i "Ukraińcy mają prawo wiedzieć".
Dwaj północnokoreańscy żołnierze zostali schwytani przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim w 2025 roku. Prezydent Zełenski opublikował ich zdjęcia. Obaj wyrazili wolę wyjazdu do Korei Południowej.