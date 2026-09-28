Świat "Głębokie ubolewanie". Korea zarzuca Ukrainie złamanie umowy Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Korea Południowa. Prezydent wraca do Niebieskiego Domu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Pack-Shot / Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Biuro prezydenta Korei Południowej "wyraża głębokie ubolewanie z powodu jednostronnego ujawnienia przez Ukrainę przekazania jeńców i wydania niezgodnego z prawdą oświadczenia, że nie doszło wcześniej do zawarcia umowy o zachowaniu poufności" - napisał w oświadczeniu dla Yonhap Seong Ghi-hong, starszy sekretarz prezydenta ds. public relations.

Urzędnik dodał, że w razie potrzeby Seul rozważy podjęcie dodatkowych działań w tej sprawie.

O przekazaniu dwóch północnokoreańskich jeńców poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Seul o bezpieczeństwie rodzin jeńców

W reakcji prezydent Korei Południowej napisał na platformie X: "Uważaliśmy, że zachowanie tej sprawy w tajemnicy jest pod każdym względem właściwe i tak właśnie się umówiliśmy".

Seul chciał zachowania poufności z obawy o bezpieczeństwo bliskich jeńców żyjących w Korei Północnej.

W piątek doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn, napisał na X: "Nie było porozumienia o milczeniu" i "Ukraińcy mają prawo wiedzieć".

Dwaj północnokoreańscy żołnierze zostali schwytani przez siły ukraińskie w rosyjskim obwodzie kurskim w 2025 roku. Prezydent Zełenski opublikował ich zdjęcia. Obaj wyrazili wolę wyjazdu do Korei Południowej.