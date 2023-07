Amerykański okręt podwodny z bronią jądrową w Korei Południowej. Pierwszy raz od czterech dekad

Do południowokoreańskiego portu po raz pierwszy od lat 80. przybił amerykański okręt podwodny uzbrojony w rakiety z głowicami nuklearnymi - poinformował we wtorek przebywający w Seulu przedstawiciel Białego Domu Kurt Campbell.

Przedstawiciel Białego Domu do spraw Indo-Pacyfiku Kurt Campbell przybył do Korei Południowej na pierwsze spotkanie amerykańsko-południowokoreańskiej grupy konsultacyjnej ds. nuklearnych NCG. Wspólna deklaracja dotycząca powołania tej grupy została ogłoszona po kwietniowym spotkaniu prezydenta Korei Południowej Yoon Suk Yeola i prezydenta USA Joe Bidena w Waszyngtonie.

- Gdy rozmawiamy, amerykański atomowy okręt podwodny przybija dziś do portu w Busan. To pierwsza wizyta amerykańskiego atomowego okrętu podwodnego od dekad - powiedział Campbell dziennikarzom zgromadzonym na konferencji prasowej w Seulu, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że przypłynięcie tego okrętu do Korei Południowej to manifestacja amerykańskiego zaangażowania w obronę Republiki Korei.