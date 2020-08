Jeden chory klient zakaził co najmniej 27 osób. Pracownicy zdrowi, bo nosili maseczki

Jedna osoba w kawiarni w południowokoreańskim Paju, niedaleko Seulu, rozprzestrzeniła koronawirusa na co najmniej 27 osób. Pracownicy lokalu uniknęli zakażenia. Eksperci twierdzą, że wszystko dzięki maseczkom ochronnym personelu.

W zeszłą niedzielę Korea Południowa informowała o 279 nowych, potwierdzonych przypadkach infekcji koronawirusem. To najwyższy bilans od początku marca. Większość nowych przypadków zachorowań (267) zarejestrowano w rejonie Seulu i jego okolic.

Tego samego dnia na obszarze metropolitarnym Seulu reguły dystansowania społecznego zaostrzono do poziomu drugiego w trzystopniowej skali, który obejmuje zamknięcie obiektów takich jak kluby i kafejki internetowe. Na liście miejsc wysokiego ryzyka nie ma jednak restauracji i kawiarnii.

Jedna kawiarnia, jeden chory, kilkudziesięciu zakażonych

Dla Koreańczyków z południowej części półwyspu picie kawy poza domem to codzienny nawyk. Według raportu Hyundai Research Institute z 2018, obywatele Korei Południowej wypijają 353 filiżanki kawy w ciągu roku, to niemal trzy razy więcej niż światowa średnia (132).

Pracownicy w maseczkach zdrowi

Krajowy dziennik The Chosun Ilbo szczegółowo opisał historię z kawiarnii. Dziennikarze napisali, że zakażony mężczyzna siedział na piętrze, w pobliżu klimatyzatora sufitowego, przez około dwie i pół godziny. Zakaził w ten sposób 27 innych klientów, których część przyszła do kawiarni bez masek ochronnych i razem z nim przebywała na piętrze. Liczba zakażonych, powiązanych w ciągu kolejnych dni wzrosła do 56 potwierdzonych przypadków. Wszystkie mają być związane z tym miejscem.