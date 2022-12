"Co to jest? Czy to UFO? Boję się". Świecący na niebie obiekt wystraszył Koreańczyków

Przerażenie Koreańczyków. Obawy o UFO lub wojnę z Koreą Północną

"Co to jest? Czy to UFO? Boję się" – między innymi takie wpisy pojawiały się na Twitterze. Niektórzy wysuwali podejrzenia, że była to wystrzelona przez Koreę Północną rakieta, co mogłoby oznaczać początek wojny między państwami koreańskimi. Jeszcze inni użytkownicy mediów społecznościowych twierdzili, że było to zjawisko nadprzyrodzone.